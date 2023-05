"Sind Sie verrückt geworden?" Auto an einem Bahnübergang in Bilzen von Zug gerammt

Die Frau stand mit laufendem Motor mit dem Heck des Wagens auf den Gleisen, als sich am Bahnübergang die Bahnschranken senkten und das Warnsignal ertönte. Ein Passant lief rufend auf den Wagen zu, um die Fahrerin zu warnen. Diese öffnete die Türe, stieg aus und wieder ein, ging aber auf die Warnung des Mannes nicht ein. Dieser rief noch: „Sind sie verrückt geworden?“, doch die Frau fuhr nicht weg.

Es kam, was kommen musste, der Zug rammte den Wagen, wie das Video des Passanten zeigt. Glücklicherweise wurde die Frau in dem Wagen nur leicht verletzt. Der Zugverkehr war danach stundenlang unterbrochen. Nach Überprüfung durch den Bahninfrastruktur-Dienstleister Infrabel war die Warnanlage an dem Bahnübergang in Ordnung und funktionierte nach Vorschrift, was auch das Video des Passanten zeigt.

Die belgische Bahngesellschaft NMBS und Infrabel warnen seit geraumer Zeit mit einer Sensibilisierungskampagne vor dem Ignorieren der Signale und Schranken an Bahnübergängen, doch immer wieder kommt es hierzulande zu solchen und ähnlichen Unfällen, die nicht immer so glimpflich ablaufen, wie hier in Bilzen.