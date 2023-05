Wegweiser Jakobsmuschel: Der Jakobsweg führt mitten durch Brüssel

Warum Muscheln als Wegweiser?

Der heilige Jakob, auch als Jakobus der Ältere bekannt, ist einer der bekannteren der 12 Apostel. Eine der zahlreichen Legenden um ihn erzählt, dass sein Leichnam, als diese an der spanischen Küste angespült wurde, über und über mit Muscheln bedeckt war.

Bis zum 13. Jahrhundert kauften die Pilger am Ziel ihrer Reise in Santiago de Compostela eine Jakobsmuschel. Diese diente als Beweis dafür, dass sie den Weg tatsächlich bewältigt hatten. Später wurde die Muschel offiziell von einer Urkunde abgelöst. Sie diente aber weiterhin, z.B. an der Kleidung befestigt, als Erkennungszeichen und Schutz für den Pilger.

Wegweiser

Noch heute dient das Symbol der Jakobsmuschel als Wegweiser in ganz Europa. Eine gelbe Muschel auf meist blauem Grund weist den Jakobspilgern den Weg und lässt außerdem erkennen, durch welche Städte und Ortschaften ein Jakobsweg führt. In Brüssel kommen die oben erwähnten und gezeigten goldfarbenen Muscheln auf den Gehwegen hinzu.

Die Muschel ist teilweise sogar eine Art Richtungsfeil oder Wegweiser: Zeigt das Muschelende, also der dünnere Teil, nach links, so setzt sich der Jakobsweg in der linken Richtung fort. Zeigt es nach rechts, dann sollte man diese Richtung einschlagen. Übrigens, im Brüsseler Jakobsviertel sind an einer Stelle zwei dieser Muschel nebeneinander angebracht. Viel Spaß bei der Suche!