Einige Parteitage geben den Startschuss für den Wahlkampf in Belgien

N-VA-Parteichef Bart De Wever schlug beim Parteitag seiner Partei in Antwerpen vor, dass sich seine Partei und die frankophonen Sozialisten PS nach den Parlamentswahlen zusammensetzen und ein „Minikabinett“ gründen sollen, dass sich mit den dringendsten Fragen - sprich mit den Finanzen - auseinandersetzten soll. De Wever geht davon aus, dass man damit die Zeit sparen könnte, die eine lange Regierungsbildung nach den Wahlen 2024 dauern würde. Dies soll wohl auch den Konföderalismus befeuern, den sich die N-VA als zukünftige Staatsform in Belgien erneut vehement wünscht, also zwei unabhängig agierende Teilstaaten Flandern und Wallonie.

Aus Richtung des Open VLD-Parteitages in Gent kam postwenden Kontra. Premierminister Alexander De Croo nannte den Vorschlag von De Wever „Wahnsinn“. An so etwas glaube er nicht, so der flämische Liberale, denn dies würde politischen Stillstand mit sich bringen. Open VLD-Parteichef Egbert Lachaert lehnte eine solche Vorgehensweise ebenfalls ab. Lacaert kritisierte deutlich auch einen anderen Vorschlag der N-VA, nämlich den, dass die Erste Kammer im belgischen Bundesparlament Gerichtsurteile aufheben können sollte. Lachaert sagte, dass damit eine amtierende Mehrheit die Gesellschaft drangsalieren könne und erinnerte an die Gewaltentrennung.