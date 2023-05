Exodus bei den Roten Teufeln: Die „Goldene Generation“ tritt langsam ab

Nacer Chadli kündigte am Wochenende an, dass er Abschied von der belgischen Fußball-Nationalmannschaft nehmen werde. Chadli trat insgesamt bei 67 Spielen im Trikot der Roten Teufel an und erzielte dabei 8 Tore. Sein wohl wichtigstes Tor war der Treffer zum 3:2 gegen Japan bei der WM 2018, als er in der Nachspielzeit dafür sorgen konnte, dass Belgien ins Viertelfinale kam.

Axel Witsel teilte am Freitag mit, er werde die Roten Teufel verlassen. Witsel hatte seit 2008 insgesamt 130 Mal das Trikot der Nationalelf übergestreift. „Ich bin sehr stolz, mein Land in den vergangenen 15 Jahren vertreten zu haben“, schrieb der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler dazu in den sozialen Netzwerken, der 12 Mal für Belgien getroffen hat.

Neben Chadli und Witsel haben in letzter Zeit auch Eden Hazard (126 Spiele, 33 Tore), Keeper Simon Mignolet (35 Spiele) und Toby Alderweireld (127 Spiele, 5 Tore) ihre Karriere bei der belgischen Nationalelf beendet.