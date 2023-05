Gustaph wird beim ESC in Liverpool Siebter und ist damit äußerst zufrieden

Der belgische Popsänger Gustaph (Foto) ist beim Eurosongsfestival am Samstagabend in Liverpool mit seinem Song „Because of You“ mit einer tollen Leistung auf Platz 7 gekommen und zeigte sich seht zufrieden mit dieser Platzierung. Aus Australien, Georgien und Griechenland gab es sogar mit 12 Zählern die volle Punktzahl.