In Belgien beginnt jetzt der Prozess zum VW-Dieselskandal

Der belgische Verbraucherschutz-Verband Test-Aankoop/Test-Achats hatte bereits 2016 Klage gegen die Volkswagengruppe und gegen deren belgischen Importeur D’Ieteren Klage eingereicht. Der Verband fordert Schadensersatz für alle belgischen Autokäufer, die seit 2014 ein Fahrzeug der Marken der Gruppe gekauft haben, die mit dieser „Schummel-Software“ ausgerüstet waren. Nach einer Berechnung der Verbraucherschützer handelt es sich dabei um rund 400.000 Betroffene, von denen zahlreiche diese Sammelklage unterstützen.

Grund des Problems war, dass bei bestimmten Fahrzeug- bzw. Motortypen von VW, Audi oder auch Skoda eine Software eingebaut war, die den echten Schadstoffausstoß der sogenannten NOx-Werte, verschleierten, wenn die Fahrzeuge auf Testanlagen liefen bzw. beim TÜV vorfahren mussten. Der Skandal brach zuerst in den USA aus und wurde dann auch in Europa bekannt. Untersuchungen ergaben, dass diese Software bewusst entwickelt und eingebaut wurde, um eben deutlich zu hohe Ausstoßwerte (weit über den gesetzlichen Normen) zu verschleiern.

Volkswagen wurde bereits in mehreren Ländern zur Zahlung von Schadensersatz an die Kunden verurteilt, z.B. in Deutschland, Italien, Spanien, den Niederanden und in den USA. In Belgien hingegen haben sich der VW-Konzern und Importeur D’ieteren stets geweigert, ihre Kunden zu entschädige. Dies hält Test-Aankoop für nicht hinnehmbar und hofft, dass die belgische Justiz entsprechende Verfahren und Urteile gegen Volkswagen im Ausland berücksichtigt. Der Prozess beginnt an diesem Montag vor dem erstinstanzlichen Gericht von Brüssel mit den Plädoyers.