Keine Dampf-Sonderzüge auf Belgiens Staatsbahngleisen: "Zu komplex"

Vor über 50 Jahren, am 20. Dezember 1966, fuhr in Belgien der letzte offizielle dampfgeführte Personenzug, denn damals gewöhnte sich auch die belgische Eisenbahn das Rauchen ab. Der Zug verkehrte zwischen Ath in der Provinz Hennegau und Denderleeuw in Ostflandern. Lange plante das Bahnmuseum TrainWorld wieder den Einsatz von Zügen mit einer Dampflok, um an dieses technische Kulturerbe zu erinnern.

Die Idee war, z.B. einmal pro Monat einen historischen Zug von Schaarbeek nach Mechelen fahren zu lassen, also auf der Strecke, auf der am 5. Mai 1835 der erste Zug überhaupt auf dem europäischen Festland unterwegs war.