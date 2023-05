Remco Evenepoel verlässt nach 9 Tagen die Giro im Rosa Trikot mit Corona

Am frühen Montagmorgen verließ Remco Evenepoel das Mannschaftshotel an Bord eines Team-Fahrzeugs. Er lässt sich mit dem Auto zurück nach Belgien bringen, weil er nicht riskieren möchte, in einem Flugzeug jemanden anzustecken.

Schade für den belgische Radprofi, denn er fuhr eine gute Giro und alles verlief nach Plan. Er gewann beide Zeitfahr-Wettbewerbe und zeigte auch sonst eine gute Leistung. Doch schon am Sonntag, als er mit den gewonnen Zeitfahren einen knappen Vorsprung im Gesamtklassement von 1 Sekunde herausfuhr, gab er zu verstehen, dass er eigentlich ein besseres Resultat erzielen wollte, doch er habe nicht wirklich aus voller Kraft fahren können.

Nur Stunden später teilte er über die sozialen Medien mit, dass er aussteigen müsse, da er sich mit Corona infiziert habe: „Es tut mit im Herzen weh, dass ich mitteilen muss, dass ich durch Corona doe Giro verlassen muss. Nach einem Routinetest erschien, dass ich positiv bin.“

Corona scheint im Giro-Peloton zu zirkulieren. Schon vor dem Start vor 9 Tagen mussten drei Renner wegen Corona absagen und vorgestern schied der zweimalige Weltmeister Filippe Ganna aus, denn auch er hatte sich mit dem Virus infiziert. Am Montag gaben die Organisatoren der Giro d'Italia bekannt, dass ab sofort Maskenpflicht im Tross herrscht, außer bei den Radprofis, wenn diese auf dem Rad sitzen...