Mehr als 7 von 10 belgischen Türken gaben ihre Stimme für Erdogan ab - Nirgendwo anders in Europa ist er so beliebt

72,31 % der in Belgien lebenden Türken ihre Stimme bei den Wahlen in ihrem Heimatland für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und dessen Partei AKP abgegeben.

Nur rund ein Viertel der belgischen Türken (24,65 %) gaben dessen Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ihre Stimme. Dieser vertritt eine Koalition aus insgesamt 6 Oppositionsparteien. Der Ultranationalist Sinan Ogan erhielt 2,15 % der Stimmen und Muharrem Ince 0,89 %.

In Belgien waren bei diesen Wahlen etwa 135.000 Türken in ihrer Heimat wahlberechtigt und von ihnen gaben rund 85.000 ihre Stimme auch ab. Erdogan erzielt bei den Auslandstürken traditionell gute Wahlresultate, vor allem im Westeuropa. Doch nirgendwo anders in Europa ist er so beliebt wie in Belgien.

In Belgien waren die Wahllokale für die Türken vor allem in Brüssel, in Hasselt und in Antwerpen zu finden. In Antwerpen bekam Erdogan 77,13 % der Stimmen, in Hasselt 76,10 % und in Brüssel 66,41 %. In allen unseren Nachbarländern erzielte das AKP-Lager gute Ergebnisse: Niederlande 68,4 %, Deutschland 65,4 %, Frankreich 64,2 % und Luxemburg 59,2 %.

In der Türkei selbst erreichte Erdogan 49,51 % der Stimmen und verpasste eine absolute Mehrheit. Für das Lager der Opposition stimmten 44,88 % der Wähler. Es wird in zwei Wochen, am 28. Mai, zu einer Stichwahl kommen. Der drittbeste Kandidat, der Nationalist Sinan Ogan kann mit seinen etwas mehr als 5 % der Stimmen etwas Einfluss üben, je nach dem, wem er bei der Stichwahl seine Wahlempfehlung geben wird.