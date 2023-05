130 Jahre nach dem Entwurf von Victor Horta: Das restaurierte "Hôtel Van Eetvelde" ist wiedereröffnet worden

Die Region Brüssel-Hauptstadt hat das „Hôtel van Eetvelde“, ein Art Nouveau-Gebäude, das Victor Horta entworfen hat, vor einigen Jahren teilweise erworben. Brüssel kaufte einen Teil des Gebäudes an der Palmerstonlaan unweit des Europa-Viertels für 3,5 Mio. €. Das Gebäude gehört heute zum Weltkulturerbe. Der zweite Teil des Komplexes gehört Synergrid, dem belgischen Verband der Gas- und Stromnetzbetreiber.

Das „Hôtel van Eetvelde“ an der Palmerstonlaan N°2 in Brüssel ist eine Ikone des Art Nouveau in der belgischen Hauptstadt. Eigentlich ist dieses Gebäude die Erweiterung des ursprünglichen „Hôtels van Eetvelde“, für die Victor Horta verantwortlich zeichnete. Es bildet quasi die Ecke des Komplexes und darin befindet sich auch das bis heute gut erhaltene Büro des Bauherren.

(Lesen Sie bitte unter dem VRT-Nachrichten-Video in niederländischer Sprache weiter)