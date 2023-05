Der nächste deutsche Trainer in Belgien: Thorsten Fink geht zu STVV Sint-Truiden

Thorsten Fink hatte 5 Jahre lang bei Bayern München im Mittelfeld gespielt und in dieser Zeit, 2001, dabei die Champions League gewonnen. Inzwischen verbuchte er auch als Trainer Erfolge und zwar bei Vissel Kobe in Japan als Pokalsieger 2019 und beim FC Basel, wo er zweimal Meister und einmal Pokalsieger wurde. Fink bring auch seinen vertrauten Assistenten Sebastian Hahn mit nach Sint-Truiden, mit dem er seit 8 Jahren eng zusammenarbeitet.

Dass STVV-CEO Takayuki Tateishi einen Trainer wie Fink einstellt, hat auch damit zu tun, dass der Club am 23. Februar 2024 100 Jahre alt wird. Dieses Jubiläumsjahr möchte man schon mit guten Resultaten feiern: "Thorsten Fink passt zur DNA unseres Vereins." STVV Sint-Truiden beendete die reguläre Meisterschaft in Belgien vor den Play-Offs auf Rang 12 in der Tabelle, hat also weder mit dem Finale um die Meisterschaft, noch mit dem Abstieg etwas zu tun.

Allerdings waren die beiden letzten Trainerstationen des 55-Jährigen nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Beim Riga FC in Lettland und bei Al-Nasr in Dubai blieb Fink nur jeweils einige Monate. Doch beim STVV will er punkten: "STVV ist ein Verein mit einer reichen Geschichte und passionierten Fans. Dass wir am Vorabend der 100. Saison stehen, macht das Ganze besonders spannend. Gemeinsam mit dem Staff und den Spielern werden wir alles daransetzen, daraus ein memorables Jahr zu machen."