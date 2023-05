Die Lesefähigkeit von Viertklässlern in Flandern hat sich wieder verschlechtert

Die aktuelle PIRLS-Studie - in Deutsch IGLU, eine internationale Studie zum verstehenden Lesen von Grundschulkindern der 4. Klasse, weist eine deutliche Verschlechterung bei den flämischen Kindern auf, als bei der letzten entsprechenden Studie im Jahr 2016.

Flandern steht aktuell in dieser Studie nur noch knapp über dem europäischen Durchschnitt. Flanderns Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) ist denn auch schwer enttäuscht: „Die Resultate sind dramatisch, doch wir hatten das erwartet. Die Schulkinder legten ihre Tests während der Coronakrise ab, doch das ist sicher nicht die einzige Ursache für diesen Rückgang.

Katrijn Denies, die an dieser PIRLS-Studie mitgearbeitet hatte, beobachtet, dass die Schulen heute nicht mehr wirklich an sich glauben und auch nicht an die Fähigkeiten ihrer Schulkinder: „Wir sehen, dass die Schulen müde und überbeansprucht sind. Das führt dazu, dass deren Erwartungen gegenüber den Kindern kippen. Flämische Eltern sollten etwas von den Schulen in anderen Ländern lernen.“

In Flandern herrscht überall ein akuter Mangel an Lehrkräften, was besonders dramatisch in den Sekundarschulen ist, wo dieser Beruf inzwischen zum Mangel- oder Engpassberuf beim Arbeitsamt geworden ist. Zudem werden das Schulsystem und die Lernziele häufig reformiert, was einer gewissen Kontinuität im Unterrichtswesen hinderlich ist.