EU-Frühjahrsprognose: Belgien steht eigentlich nicht schlecht da, wären da nicht so hohe Schulden und Ausgaben

Leider beinhaltet die wirtschaftliche Frühjahrsprognose der EU-Kommission aber auch Kritik an Belgien. Die Kommission kritisiert in diesem Zusammenhang einmal mehr den Index in Belgien, der die Teuerungsrate an das Lohn- und Gehaltsniveau anpasst.

Dies fördere zwar den Konsum in unserem Land, bremse jedoch die wirtschaftliche Entwicklung aus. Die Arbeitgeber müssen diese steigenden Gehaltskosten (plus 5,3 % in diesem Jahr) auffangen und stehen damit im Wettbewerb (nicht zuletzt auch im so wichtigen Konkurrenzkampf mit den Nachbarländern) etwas im Nachteil, was sich auch negativ auf die Investitionspolitik auswirkt.