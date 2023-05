In Belgien liegen die Preise für Gas und Strom unter denen der Nachbarländer

Die belgischen Haushalte zahlen inzwischen weniger für Erdgas, wie die in den Nachbarländern. Im Falle der Elektrizität sind die Preise in Belgien niedriger als in fast allen Nachbarländern. Dies berechnete das Wirtschaftsberatungs-Unternehmen PwC im Auftrag der belgischen Energieregulatoren CREG, VREG, Brugel und CWaPE.