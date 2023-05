Mechelen: Das Hannah Arendt-Institut zieht in das historische "De Zalm"-Haus im Zentrum der Stadt

Im kommenden Sommer wird das Hannah Arendt-Institut in Mechelen ins Zentrum der Stadt umziehen. Die neue Heimat des Instituts wird das historische Stadthaus „De Zalm“ an der „Zoutwerf“ in der Altstadt. Hier hat die Einrichtung deutlich mehr Platz, um Veranstaltungen und Konferenzen zu organisieren. Und das Stadthaus bekommt endlich eine langfristige Funktion.