Belgien stellt der Ukraine keine F-16er zur Verfügung, will aber Piloten ausbilden

Belgien wird sich wohl an der internationalen Kampfjet-Koalition beteiligen, die gerade von Großbritannien und den Niederlanden beim Gipfeltreffen des Europarates in Island geschmiedet wird. Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) gab einmal mehr zu verstehen, dass unser Land keine F-16-Kampfbomber zur Verfügung stellen könne. Man werde aber Piloten aus der Ukraine an den Maschinen ausbilden.