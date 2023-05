Grünes Licht für ein überirdisches Atommüll-Endlager in Dessel

Diese Anlage in Dessel entsteht überirdisch. Zunächst werden Erhöhungen geschaffen, die dafür sorgen, dass die Anlage weit genug von steigendem Grundwasser entfernt bleibt. Darüber entstehen dann Module aus Beton, in denen der Strahlenabfall gelagert werden soll. Dieser wird in Kisten aus Beton eingekapselt, die wiederum mit Beton ausgefüllt werden.

Langfristig werden diese Lagerstätten dann noch von weiteren Schutzlagen abgesichert, die aus Sand, Kleie und biologischem Material gebildet werden. So werden in Dessel zwei Hügel entstehen, die sich in die Natur einfügen sollen. Ziel ist, diese Anlagen für die Dauer der kommenden 350 Jahre zu kontrollieren und zu monitoren.

Die strahlenden Anfälle, deren Menge im Zuge des Abrisses der AKW entstehen, werden zum Teil mit Lastwagen nach Dessel gebracht, doch in der Nähe der Anlage befindet sich auch ein Kai am Kanal Bocholt-Herentals, über den Atommüll per Binnenschiff dorthin gelangen kann. Innerhalb der Anlage wird ein selbstfahrender Zug die verschiedenen Bereiche zum Transport der Abfälle mit einander verbinden.