Kostenlose Parktickets sollen den Einzelhandel in Brüssel unterstützen

Diese 180.000 Tickets sind gültig in den 18 Parkhäusern in der Brüsseler Innenstadt, auch „Fünfeck“ genannt. Sie werden ab Juni unter den Unternehmen und Einzelhandelsbetrieben verteilt, die sich an dieser Aktion beteiligt haben.

Im Zuge der Einführung des neuen Mobilitäts- und Parkplans „Good Move“ in der belgischen Hauptstadt sind Parkplätze, die sich nicht am Straßenrand befinden, die beste, schnellste und komfortabelste Möglichkeit, seinen Wagen abzustellen.

Diese Parkplätze oder Parkhäuser seien jetzt quasi der Eingang zur Innenstadt und zu den Geschäften dort geworden, so Maingain. Um die Kunden dazu zu ermutigen, diese Parkplatzmöglichkeiten auch zu nutzen, werden diese kostenlosen Parkscheine jetzt in den beteiligten Geschäften und Betrieben verteilt.