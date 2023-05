"Operation Identify Me" - Über 200 Tipps zu den 22 unbekannten toten Frauen

Von den insgesamt 22 unbekannten Frauen, wurden die Leichen von 7 Personen in Belgien gefunden. Bisher gingen dazu in den drei beteiligten Ländern 228 Tipps ein: 122 in Deutschland, 51 in den Niederlanden und 55 bei uns in Belgien.

„Die Frauen in dieser Kampagne verdienen es, dass sie ihren Namen zurückbekommen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Und An Berger von der belgischen Bundespolizei gibt an, warum das so ist: „So können wir denen Antworten geben, die sie vermissen. In zweiter Instanz suchen wie auch, warum sie sterben mussten und wer dafür verantwortlich ist.“