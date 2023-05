Rubens-Meisterwerk bei Sotheby’s für 24 Mio. € versteigert

Bei Sotheby’s in New York ist am Dienstagabend ein Gemälde des flämischen Meisters Pieter Paul Rubens versteigert worden. Das „Portrait eines Mannes als Gott Mars“ erzielte dabei einen Preis von rund 24 Mio. €. Wer das Meisterwerk dieses flämischen Malerfürsten ersteigert hat, ist nicht bekannt.