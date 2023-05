STVV Sint-Truiden stellte seinen neuen Trainer Thorsten Fink vor

Fink selber bleibt aber bescheiden in den Erwartungen und sprach nicht von Meisterschaft oder Champions League. Nicht abzusteigen und irgendwo im Mittelfeld der Tabelle die Saison abzuschließen, sei erstmal das Ziel (siehe Video unten).

Fink hat als Mittelfeldspieler mit Bayern München 2001 die Champions League gewonnen und war als Trainer bisher in der Bundesliga, in Japan, in Estland, in Österreich, in Dubai, in Griechenland und in der Schweiz aktiv.