Superwahljahr 2024: Am Sonntag, den 9. Juni, geht Belgien wählen

Der schwedische EU-Ratsvorsitz hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass die Europawahlen zwischen dem 6. und dem 9. Juni 2024 stattfinden werden. Da die belgischen Parlamentswahlen in Bund, Ländern und Regionen stets am Tag der Europawahlen stattfindet, geben die Wähler in Belgien am 9. Juni kommendes Jahr auch für diese Häuser ihre Stimme ab.

Das EU-Gesetz sieht vor, dass die Europawahlen alle 5 Jahre stattfinden und zwar stets in der gleichen Periode, wie die ersten EU-Wahlen 1979. Diese fanden damals in Woche 23 statt und zwar zwischen dem 7. und dem 10. Juni. Und in Belgien wurde etwas später im Grundgesetz festgelegt, dass die allgemeinen Parlamentswahlen stets mit den Europawahlen zusammenfallen sollen.