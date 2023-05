Tag gegen Homo- und Transphobie: Alle Gemeinden in Flandern hissen die Regenbogenfahne

Das bedeutet allerdings nicht, dass es in Belgien keine solche Diskriminierung gibt. Aus Anlass dieses Tages gegen Homo- und Transphobie bezeugten zahlreiche Prominente in Flandern, dass sie sich vor allem in den sozialen Medien stetig Hass und Bedrohung ausgesetzt sehen. Und nicht selten kommt es auch zu gewalttätigen Angriffen auf Homo- oder Transpersonen in Belgien. Noch am Dienstag wurde eine Regenbogenfahne in Opwijk in Flämisch-Brabant angezündet…

