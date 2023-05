"Rerum Novarum": Christliche Arbeiterbewegung fordert höhere Löhne und eine faire Steuerreform

„Wenn sich arbeiten mehr lohnen soll, dann ist deutlich, was wirklich passieren muss. Zum einen müssen die Löhne und die Kaufkraft ganz einfach steigen und zum andern muss es eine faire steuerliche Reform geben,“ so Leemans am Vorabend von „Rerum Novarum“.

Der christliche Gewerkschaftsführer ist der Ansicht, dass Raum für Lohn- und Gehaltserhöhungen da ist: „Viele Unternehmen haben vom Krieg in der Ukraine und von den Nachwehen von Covid Gebrauch gemacht, um ihre Gewinnmargen zu erhöhen.“

„Rechte Parteien zeichnen ein Bild von Wohlstandsstaat als ein Paradies, in dem einem gebratene Hühner in den Mund fliegen, während den entsprechenden Rechten ein Arsenal an Pflichten und Sanktionen steht, die man immer strenger anwendet. Auf diese Art und Weise verstärken sie ein Wir-Ihr-Denken, um nach unten zu treten und zu stigmatisieren.“