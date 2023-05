Ab dem 1. Juni ist in Belgien der Führerschein schon nach 1,2 Promille am Steuer weg

Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet (Ecolo) gab in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament bekannt, dass man seinen Führerschein bald schneller verliert, wenn man sich ans Steuer setzt, nachdem man Alkohol getrunken hat.

Ab 1. Juni ist „der Lappen weg“, wenn der Alkoholgehalt im Blut höher als 1,2 Promille liegt. Bisher lag der Grenzwert bei 1,5 Promille für einen sofortigen Führerscheinentzug.

Damit will der grüne Verkehrsminister die Zahl der schweren Unfälle in unserem Land, die durch Alkohol am Steuer passieren, senken.

Gilkinet gab gegenüber der Abgeordnetenkammer auch zu verstehen, dass er die Straßenverkehrsordnung weiter anpassen möchte und zwar dahingehend, dass ein besseres Gleichgewicht zwischen Autofahrern und den anderen aktiven Verkehrsteilnehmern entstehen kann.

Und er will härter gegen Wiederholungstäter im Straßenverkehr vorgehen: „Respektlose Straßenpiraten können wir nicht tolerieren.“