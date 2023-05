Am 22. Mai 1967 brannte das Brüsseler Kaufhaus Innovation ab - 251 Menschen kamen damals ums Leben

Komplott-Theorien…

Im ganzen Land gab es danach nur eine Frage: „Wie konnte das passieren?“ Rasch machten auch Komplott-Theorien die Runde. So soll eine linksextreme Gruppierung das Feuer gelegt haben und zwar aus Unzufriedenheit darüber, dass in der „Innovation“ gerade eine amerikanische Woche stattfand. Zur Erinnerung: Die USA waren damals in den Vietnam-Krieg verwickelt, was in Europa auf heftige Proteste stieß, auch und gerade von linker Seite her.

Die Polizei ermittelte seinerzeit in diese Richtung, doch diese Spur führt zu nichts. Eine andere Möglichkeit könnte eine technische Störung oder ein Kurzschluss in der Beleuchtungsanlage gewesen sein, wodurch sich die Flammen auch durch den sogenannten „falschen Plafond“ bzw. durch eine Zwischendecke verbreiten konnten. Doch auch diese Möglichkeit konnte nicht mit Sicherheit als Auslöser des Feuers ausgemacht werden.

Jetzt war allen klar, dass eine solche Katastrophe in Belgien niemals mehr passieren durfte. Von nun an musste beim Bau eines solchen Gebäudes auf den gesetzlichen Brandschutz und dessen Vorschriften geachtet werden. Als 1970 der Neubau des Kaufhauses fertiggestellt wurde, war das Gebäude brandsicher, wie jeder Einkaufskomplex in unserem Land…