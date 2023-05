Brüssel wurde im flämischen Canon nicht vergessen - Eigener Canon gewünscht?

Eine Geschichte, an die hier erinnert wird, ist das Bombardement auf Brüssel (Illustration unten) zwischen dem 13. und dem 15. August 1695, als die Franzosen die Hauptstadt mit ihren Kanonen und Geschützen angriff. Dies war der verheerendste Angriff auf Brüssel in der gesamten Geschichte der Stadt. Dieser Angriff galt einzig und alleine der Bevölkerung der Stadt, denn militärisch hatte er keinen Sinn. Die Zahl der Opfer hielt sich noch in Grenzen, doch wesentliche Teile der damaligen Unterstadt wurden dabei in Schutt und Asche gelegt. Tausende Häuser gingen in Flammen auf und auch viele architektonische Werte und Kunstschätze gingen damals verloren.

Der Große Markt

Nach diesem Bombardement entstanden Diskussionen darüber, die man Brüssel wieder aufbauen sollte. Die Stadtverwaltung und die meisten Bürger wollten, dass die Umgebung des Großen Marktes in seinem ursprünglichen Zustand wieder entstehen sollte. Doch der Landvogt der Spanischen Niederlande sah das anders und schlug ein Stadtzentrum mit „königlichen Allüren“ vor - gerade Straßen, großflächige Anlagen und sich ähnelnde klassische Hausfassaden. Der Große Markt in Brüssel, wohl einer der schönsten Plätze in Europa, ist denn auch ein Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen damals.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)