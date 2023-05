Die Brüsseler Universität VUB arbeitet mit am Einstein-Teleskop

Wissenschaftler der niederländischsprachigen Freien Universität Brüssel (VUB) arbeiten an der Entwicklung von extrem klaren und reinen Spiegeln für das Einstein-Teleskop. Dies wird ein gigantisches unterirdisches Teleskop, dass Wellen der Schwerkraft im All monitoren soll. Derzeit sind für den Bau dieser Anlage drei Standorte im Gespräch: Einer in Sachsen, einer auf Sardinien und einer in Flämisch-Limburg am Dreiländereck zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden.