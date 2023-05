"Steh auf gegen Krebs" - 1.000 Kilometer Radfahren für die Krebsforschung

Gut 1.000 Teilnehmer sind in Mechelen in der Provinz Antwerpen abgefahren, um am Abend Zolder in der Provinz Limburg zu erreichen.

Das Geld, dass bei Veranstaltungen von „KOTK“ gesammelt wird, fließt ausschließlich in die Krebsforschung. Damit werden zum Beispiel Forschungsprojekte an den flämischen Universitäten unterstützt und kofinanziert.

In den Universitäten von Gent und Antwerpen wird nach Möglichkeiten gesucht, um die Streuung von Metastasen besser unter Kontrolle zu halten, in dem man gezielt bestrahlt. Hierbei soll der Tumor so bestrahlt werden, dass das ihn umgebende Gewebe nicht angetastet wird.

Dies ist ein typisches Beispiel für die „KOTK“-Finanzierung für Krebsforschung, denn an solchen Entwicklungen ist die Pharmaindustrie nicht wirklich interessiert.