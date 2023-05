Tag der offenen Tür bei DOVO, dem Kampfmittel-Räumdienst der belgischen Armee

An diesem Christi Himmelfahrtstag hatte die Einheit der belgischen Armee, die sich mit der Räumung und der Vernichtung von Kampfmitteln und Explosiven beschäftigt, zum Tag der offenen Tür im Depot in Oud-Heverlee bei Löwen in Flämisch-Brabant eingeladen. Natürlich wurde dabei auch geknallt.