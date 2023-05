Von Popmusik über zeitgenössische Kunst bis hin zur "Last Post": Die flämischen Kulturpreise Ultima

Den flämischen Kulturpreis für bildende Kunst bekam dieses Jahr Ann Veronica Janssens die in erster Linie mit den Elementen Licht und Raum arbeitet. Janssens stellt international aus und vertrat Belgien bereits bei der Biennale von Venedig. Die Jury: „Sie schenkt und Bilder, die wir noch nicht gesehen haben und provoziert Erfahrungen, die wir noch nicht erlebten. Das Sublime ist nie weit weg.“

Den Ultima für Zirkus bekommt die ADM-VZW-Zirkusvereinigung von Jesse Huygh, der an Mukoviszidose leidet. Huygh sei „ein wahrer Meister der Zirkustechnik am chinesischen Mast“, so die Jury zu dessen Auswahl. Und er sei ein Vorbild für alle, die an irgendeiner Krankheit leiden und trotzdem aktiv sind: „Er wiedersetzt sich der Schwerkraft und dies als Metapher für den Kampf gegen eine Krankheit oder gegen gleich etwas, dass das Leben erschweren kann.“

Alex Verhaest bekommt den diesjährigen Ultima für digitale Kunst. Diese junge flämische Künstlerin überzeugt mit digitalen und interaktiven Totalinstallationen und schafft damit „innovative Formen von Storytelling und sie wendet eine nur ihr eigene visuelle Ästhetik an.“

