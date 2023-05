1,27 Millionen Belgier nicht erwerbstätig, aber suchen keine Arbeit. Flandern "mittelmäßiger Schüler"

Belgien hat bis 2022 eine Beschäftigungsquote von 75,4 % (in der Gruppe der 25- bis 64-Jährigen) erreicht. Die Beschäftigungsquote wird jedoch nicht auf 80% steigen, selbst wenn die 225.000 Arbeitssuchenden bei ihrer Suche unterstützt würden, so die von der Universität Gent durchgeführte Studie. "Der Schwerpunkt muss daher auch auf die Aktivierung der Nichterwerbstätigen gelegt werden, deren Zahl fünfmal so hoch ist", betont die UGent.

Diese Gruppe der Nichterwerbstätigen machte im Jahr 2022 fast 1,27 Millionen Menschen aus, was 20,9 % der 25- bis 64-Jährigen entspricht. Belgien ist damit eines von fünf europäischen Ländern, in denen mehr als ein Fünftel der Erwerbsbevölkerung nicht arbeitet und auch nicht auf Arbeitssuche ist. Interessanterweise ist die männliche Nichterwerbstätigkeit in Belgien (16,5%) nach Italien und Kroatien die dritthöchste in Europa.