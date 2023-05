Antwerpen: Straßenbauarbeiten im Kennedy-Tunnel führen zu Verkehrsproblemen

Dadurch kommt es zu Problemen, weil viele Autofahrer nicht den Umleitungsschildern, sondern ihrem Navi folgen und am Waasland-Tunnel landen. Für Pkw und Transporter ist das in Ordnung, aber Lkw dürfen nicht durch den Waasland-Tunnel fahren. Das bedeutet, dass die Lkw-Fahrer zurückfahren müssen, was die ohnehin schon stark befahrenen Straßen in und um den Hafen von Antwerpen noch mehr verstopft.

Der Sprecher der Antwerpener Polizei, Wouter Bruyns, erklärte gegenüber VRT NWS: "Viele Lkw-Fahrer entscheiden sich dafür, Richtung linkes Schelde-Ufer (Linkeroever) zu fahren, wo ihr Navi sie zum Waasland-Tunnel schickt. Da sie aber nicht durch den Tunnel fahren dürfen, müssen sie umkehren, was zu Problemen mit dem lokalen Verkehr führt. Wir müssen die Lkw so lotsen, damit sie ihren Weg zurück zum Liefkenshoek-Tunnel finden.“

Die Polizei bittet die Autofahrer, Linkeroever nach Möglichkeit zu meiden. "Wenn Sie sich in diesem Gebiet aufhalten müssen, folgen Sie den Schildern, die Sie zum Liefkenshoek-Tunnel leiten. Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Navi, das den Waasland-Tunnel ansteuert, weil er als die schnellste Route gilt", so Bruyns.