Belgier in Deutschland: Goedele Mathyssen und Peter Bienstman von "Confiserie Felicitas" in Brandenburg

„Wir stammen beide aus Leuven (dt.: Löwen) in Belgien, wo wir in den sechziger Jahren geboren wurden. Noch während Goedeles Ausbildung zur Krankenschwester und nach Peters Maschinenbau-Studium sind wir 1987 für ein Entwicklungsprojekt viereinhalb Jahre nach Nigeria gezogen. Dort ist unsere Entscheidung gereift etwas Neues zu tun. Unser zukünftiger Tätigkeitsraum sollte in Europa liegen, aber nicht in unserem Geburtsland Belgien, da gab es schon von allem genug und unser Geburtsland schien uns inzwischen zu klein geworden. In Nigeria hörten wir von der Wiedervereinigung in Deutschland und besuchten von dort aus die Lausitz, mit der Absicht eine Marktlücke zu finden. Befreundete Belgier, die ebenfalls in Nigeria waren, gaben den Anstoß dafür, damals gemeinsam die Lausitz zu besuchen.“

Bevor Ihr nach Deutschland gezogen seid, habt Ihr euch als Entwicklungshelfer in Nigeria engagiert. Könntet Ihr uns etwas mehr über Eure Arbeit und die Erfahrungen dort, sowie Eure Entscheidung Nigeria nach einigen Jahren zu verlassen, erzählen?

„Im Jahr 1987 herrschte noch Wehrpflicht in Belgien beziehungsweise hatte man ein Wahlrecht für einen zweijährigen Zivildienst. So fiel die Wahl von Peter auf den Zivildienst. Nachdem wir ein Jahr in Nigeria waren, verließ Peters Projektleiter das Land und somit bekam Peter die Chance die Leitung zu übernehmen, unter der Voraussetzung, dass er diese noch mindestens 1- 2 Jahre ausüben würde. So blieben wir einfach länger als zunächst geplant in Afrika. Zwischenzeitlich hörten wir vom Mauerfall in Deutschland und hatten eine Idee im Kopf…“

"Vom Entwicklungshelfer zum Chocolatier": wir sind bestimmt nicht die Ersten, die es Euch fragen – was hat Euch dazu gebracht, Schokolade im ehemaligen Ostdeutschland herzustellen?

„Die Entscheidung für die Lausitz war eine Entscheidung des Herzens. Die Landschaft und Idylle der Lausitz ist ein großer Gegensatz zu Nigeria, aber auch zum urbanen Belgien. Hier hat es uns einfach gefallen.

Es war die Zeit nach der Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland und in Ostdeutschland waren nach der Wende viele Betriebe kaputt gegangen. Die Stimmung bei den Menschen lag irgendwo zwischen Resignation und Aufbruch. Wir wollten klar unsere positive Einstellung und unseren Enthusiasmus einbringen. Der Wunsch nach Selbstständigkeit war bereits in Nigeria in uns gereift. Wir brauchten eine Geschäftsidee, um in der Lausitz leben zu können. Für uns gebürtige Belgier lag es nah etwas mit Schokolade zu machen, zumal es in der Lausitz einfach keine gute Schokolade gab. So war die Entscheidung schnell gefallen. Goedele absolvierte eine Ausbildung zur Chocolatière bei Goossens in Antwerpen und am 11. März 1992 gründeten wir die Confiserie Felicitas GmbH in Hornow.“