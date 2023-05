Fast 1.200 Asylbewerber konnten in jüngster Zeit die belgischen Aufnahmezentren verlassen

Bürgerkollektiv trifft sich mit der Staatssekretärin

Das Kollektiv "Stoppt die Krise der Aufnahme", eine Gruppe von Aktivisten, die seit mehreren Wochen ein Gebäude neben dem Brüsseler Parteisitz der flämischen Christdemokraten besetzt halten, wird am Montagmorgen von der Staatssekretärin für Asyl und Migration empfangen. Die Information stammt von den Aktivisten und wurde vom Stab der Staatssekretärin bestätigt. Das Treffen sei "ein Hoffnungsschimmer" für die Asylsuchenden auf der Straße, erklärte das Kollektiv "Stoppt die Krise der Flüchtlingsaufnahme". Diese "hoffen, dass ihre Rechte endlich respektiert werden und sie nicht mehr auf der Straße um ihr Überleben kämpfen müssen".

Die Asylsuchenden hatten letzte Woche einen offenen Brief an die Bundesregierung und Nicole de Moor übergeben, in dem sie diese aufforderten, sich mit ihnen zu treffen. "Wir freuen uns, dass die Staatssekretärin bereit ist, uns zu empfangen, aber wir warten ab, ob das Treffen zu etwas Konkretem führt", dämpfte Ismaël, einer der Sprecher der Asylbewerber, die Erwartungen.

"Wir wollen einen Platz in einer Unterkunft bekommen und die damit verbundenen Rechte geltend machen. Am dringendsten ist es, dass allen obdachlosen Asylbewerbern in Belgien ein Dach über dem Kopf angeboten wird", fügte er hinzu. "Wir wollen, dass Frau De Moor uns echte und sofortige Lösungen anbietet", schloss sich Mohammed, einer der Besetzer des Gebäudes, an. "Wir verlangen nicht, dass wir Vorrang haben, sondern dass alle Asylsuchenden von der Straße und aus den besetzten Häusern, in die sie uns zwingt, geholt werden können".

Bei dem Treffen will das Kollektiv betonen, dass die Krise noch lange nicht vorbei ist und die Zahl der Personen, die auf einen Aufnahmeplatz warten, ständig steigt. Nach Angaben der Aktivisten befinden sich derzeit mehr als 3.000 Personen in dieser Situation.