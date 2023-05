Himmelfahrtdonnerstag in Brügge: 40.000 Zuschauer besuchten die Heilig-Blut-Prozession

Die Veranstaltung, die 1304 ins Leben gerufen wurde und mit einer Reliquie an die Leiden Christi erinnert, gehört seit 2009 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Am gestrigen Himmelfahrtsdonnerstag lockte sie rund 40.000 Zuschauer nach Brügge (Westflandern), wie die Organisatoren mitteilten. Mehr als 1.700 Statisten hatten sich in den Umzug eingereiht, um eine Rolle zu spielen, zu tanzen, zu singen oder ein Instrument zu spielen. Der jüngste Statist war ein sieben Wochen altes Baby, das das Jesuskind darstellte, der älteste ein über 90 Jahre alter Organist.