Leck im Wasserturm von Boom: 700.000 Liter Wasser fließen in die Keller der Anwohner

Massive Schäden

Auch der Straßenbelag selbst wurde beschädigt. "Es gab ein ziemlich großes Loch in der Fahrbahn, weil das Wasser nach oben gedrückt wurde. An der Stelle des Rohrbruchs war auch ein großes Loch unter der Straßendecke, so dass der Asphalt nicht mehr stabil war", so der Bürgermeister. Der Straßenbelag und die Wasserleitung wurden inzwischen repariert. Wegen der Arbeiten musste auch ein Baum gefällt werden.

"Das ist natürlich nicht angenehm, vor allem an einem Feiertag, an dem alle andere Pläne haben. Es ist bedauerlich, aber die Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle, um die Situation so gut wie möglich zu entschärfen.

Die Straße bleibt bis auf Weiteres für den Bus- und Schulverkehr gesperrt, da sich in der Nähe die Provinzialtechnische Schule befindet. Die Straße ist nur für die Anwohner selbst zugänglich. Am Montag wird das Wasserwerk Pidpa die Abwasserkanäle in dem Gebiet überprüfen.