Die "1.000 km für Steh auf gegen Krebs" spielten knapp 6 Mio. € ein

Aber es gab auch ein internationales Peloton, dass am Donnerstag in der französischen Stadt Rennes gestartet war, um am Sonntag in Mechelen begrüßt zu werden. Die wohl originellsten Teilnehmer waren ein „Silbernes Peloton“ von Bewohnern von Pflege- und Seniorenheimen, die entweder mit Duo-Rädern oder im Heim auf dem Hometrainer gegen Spenden für KOTK einige Kilometer radelten.

Insgesamt kamen 5.912.516 € zusammen, eine Summe, die in den kommenden Tagen wohl noch aufgestockt wird, zusammen. Dieses Geld fließt in die klinische Krebsforschung, um Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, an denen die Pharmaindustrie nicht interessiert ist, weil dies zu wenig einbringt.