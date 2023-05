Dringend gesuchtes Insekt: Asiatische Tigermücke melden!

Es sei wichtig, diese Mücken zu melden, so Sciensano und das Tropeninstitut, denn sie können Krankheitserreger und Viren, wie das Zikavirus oder das Denguefieber übertragen.

Letztes Jahr haben aufmerksame Bürger insgesamt 9 Mal Tigermücken gesichtet und gemeldet und dies sei, wenn auch nur in einer vermeintlich kleinen Zahl, ein Beleg dafür, dass dieses Insekt hierzulande auf dem Vormarsch sei, hieß es dazu.

Sciensano und das Institut für Tropenmedizin beobachten die Entwicklung der Asiatischen Tigermücke in Belgien bereits seit 2 Jahren.

Wer ein solches Insekt sieht, sollte dies direkt den beiden Behörden melden und zwar über deren gemeinsame Internetseite www.muggensurveillance.be. Leider existiert diese Webseite nur in niederländischer und in französischer Sprache und nicht in Deutsch, der dritten Landessprache in Belgien.