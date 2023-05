Gewerkschaftsdemonstration in Brüssel gegen Sozialdumping und gegen Einschränkungen des Streikrechts

Folgen des Aktionstages

In erster Linie hat der Aktionstag der Gewerkschaften gegen Sozialdumping und gegen Einschränkungen des Streikrechts Folgen im öffentlichen Nahverkehr. Bei den regionalen Verkehrsgesellschaften De Lijn in Flandern, TEC in der Wallonie und MIVB/STIB in Brüssel sind deutlich weniger Busse und Bahnen unterwegs.

Bei der belgischen Bahn fahren alle Züge allerdings nach Fahrplan, dies wohl auch, damit die Demonstranten nach Brüssel fahren konnten. Und offenbar war am Montag nur ein einziger Delhaize-Markt durch den Streik geschlossen…