Diskussion: "Der Senat kann abgeschafft werden" oder "Das Statut des Senats kann angepasst werden"

Die Vorsitzende des Senats, dass ist die Zweite Kammer im belgischen Bundesparlament, Stephanie D’Hose (Open VLD, Foto) lässt wissen, dass sie noch vor dem Sommer einen Vorschlag bezüglich der Abschaffung ihres Hauses unterbreiten werde. D’Hose sagte dies am Wochenende gegenüber dem privaten flämischen TV-Sender VTM. Doch so einfach ist das nicht und in politischen Kreisen in Belgien wird bisher eher über eine Anpassung des Statuts des Senats diskutiert. Das, so Beobachter, ist etwas völlig anders, als die Zweite Kammer aufzulösen.