Rund 150.000 Teilnehmer bei der Brussels Pride - Auch Premier De Croo unter den Besuchern

Die diesjährige Brussels Pride hatte eine Premiere in Petto, denn zum ersten Mal durften auch Soldaten in ihrer Uniform daran teilnehmen. Die eigentlich „Belgian & European“ Pride genannte Brussels Pride war der Abschluss der belgischen „Pride Week“, in der die Rechte der LGBTQIA+-Menschen im Fokus stand. Sie begann am 17. Mai mit dem Tag gegen Homo-, Trans- und Intersex-Phobie.