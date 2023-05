Zu niedrige Zinsen? In Belgien "verdampfen" 50 Mio. € Spargeld pro Tag

Pascal Paepen, Volkswirt und Dozent für Banken und Börsen an der Thomas More/KU Leuven, rät angesichts der Tatsache, dass die Zinsen nur minimal steigen dazu, dass die Sparer selbst Initiative ergreifen. In Het Nieuwsblad sagt er: „Wer auf die Politik oder auf die Banken zählt, kann noch lange warten.“

„Die einzige Option, um die Inflation zu schlagen, ist, sein Geld langfristig an der Börse anzulegen“, so Paepen, der auch empfiehlt, den Großbanken in Belgien Lebewohl zu sagen und sich nach kleineren Geldinstituten oder nach zu Volksbanken oder kooperativen Banken umzusehen, die vielleicht höhere Zinsen anbieten.