Die Brüsseler nutzen öfter das Fahrrad und sind weniger mit dem Auto unterwegs

Möglicherweise liegt dies auch daran, dass immer mehr Brüsseler und auswärtige Berufspendler auf die immer beliebter werdenden E-Steps, die man in großer Zahl in der Hauptstadt mieten kann. Diese sind besonders bei kurzen Entfernungen populär. 1 % aller Verkehrsbewegungen in Brüssel wurden zuletzt mit diesen Rollern zurückgelegt. 5 % aller Haushalte geben an, einen eigenen E-Stepper zu besitzen und 8 % haben sich bei einem E-Stepper-Mitsystem über eine App eingeschrieben.

Allerdings stören sich auch zahlreiche Brüsseler an diesen E-Stepper, vor allem dann, wenn sie einfach irgendwo auf Bürgersteigen in der Stadt nach Gebrauch zurückgelassen oder abgestellt werden. Die Stadt Brüssel will innerhalb des sogenannten Fünfecks bis September 250 Abstellzonen für E-Stepper einrichten - vor allem in der Nähe von Metrostationen und anderen Verkehrsknotenpunkten. Damit soll das „wilde Abstellen“ von diesen Kleinfahrzeugen in der Innenstadt bekämpft werden.