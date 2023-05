Drama in Lommel: Auto landet in Kanal - Vater und zwei Kinder kommen ums Leben

In Lommel in der Provinz Limburg hat sich in der Nacht zum Dienstag ein tragischer Unfall ereignet. Gegen 0 Uhr 30 landete dort ein Auto im Kanal. Dabei kamen ein Vater und zwei Kinder ums Leben. Taucher der Feuerwehr holten die Unfallopfer aus dem Wasser, doch jegliche Hilfe kam zu spät.