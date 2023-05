Der erste Wolf, der in Provinz Westflandern gesichtet wurde, hat schon ein Schaf gerissen

Nach Angaben der Vereinigung „Willkommen Wolf“ („Welkom Wolf“) ist dies das erste Mal seit rund 200 Jahren, dass in dieser Region ein Wolf auftaucht. Bei dem Tier soll es sich um einen noch recht jungen Wolf handeln, der wohl eher auf der Durchreise und auf der Suche nach einem eigenen Revier ist. Woher das Tier kommt sei nur schwerlich herauszufinden, so Jan Loos von „Willkommen Wolf“.

Möglicherweise kommt er aus dem nahen Frankreich: „Wenn es ein flämischer gewesen wäre, hätten wir den schon auf dem Schirm gehabt, doch sicher sind wir nicht. Ein Wolf kann bis zu 80 km in einer Nacht zurücklegen. Er könnte also auch aus den Niederlanden kommen und in einer Nacht die gesamte Provinz durchquert haben.“

Zwei Einwohner aus Proven haben den Wolf gesehen und Fotos und ein Video machen können. Der Wolf wird mit Sicherheit nicht in Westflandern bleiben, denn diese Region ist kein geeigneter Lebensraum für ihn. Westflandern ist dichtbebaut und kann einem Wolf keinen Raum bieten, denn Wölfe brauchen ein riesiges Revier, in dem sie genug Futter finden.

Kurz nach der Meldung dieser ersten Sichtung in der "Westhoek" fand ein Landwirt in Proven auf seiner Weide ein junges Schaf (Foto unten), dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von diesem Wolf gerissen wurde. Die Vereinigung "Willkommen Wolf" und die Landesagentur für Natur- und Waldforschung lassen gerade die DNA-Spuren untersuchen. Der Landwirt wird für diesen Verlust vergütet.