Premier De Croo in Berlin: "Zum Green Deal gehört auch ein Industrie-Deal"

Nicht zuletzt will De Croo damit im Hinblick auf die 2024 anstehenden Parlamentswahlen in Bund und Ländern in Belgien der rechten und rechtsradikalen Politik der N-VA und des Vlaams Belang etwas entgegensetzen.

Der belgische Regierungschef will weg vom belgischen „Bier und Schokolade-Image“ und vom Eindruck, hier in Belgien würde nichts mehr funktionieren, wie dies aus nationalistisch gesinnten Kreisen in Flandern auch im Hinblick auf die Wahlen immer wieder gerne vermittelt wird.