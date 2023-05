Richtungsschilder auf Autobahnen in Flandern in Zukunft in der Sprache der jeweiligen Stadt - oder doch nicht? 

Die Landes-Straßenbehörde will ab jetzt nach und nach Richtungsschilder dahingehend anpassen, dass die angezeigte Bestimmung in der Sprache auftaucht, die dort gesprochen wird. Man will zum Beispiel in Zukunft auch doppelte Hinweise vermeiden, wie Aachen-Aken, Namur-Namen, Leuven-Louvain, Liège-Luik, Gent-Gand, Parijs-Paris oder Rijsel-Lille.

Letzteres sorgt nicht selten für zusätzliche Verwirrung, denn die zum einen ist die niederländische Übersetzung für die nordfranzösische Stadt Lille Rijsel und in der Nähe von Antwerpen gibt es eine Ortschaft, die … Lille heißt.

Solche Richtungsschilder würden zu viele Informationen bieten und dadurch verwirren. In erster Linie seien es internationale Auto- oder Lastwagenfahrer, die von einer klaren Beschilderung profitieren würden, so Katrien Kiekens von der flämische Landesagentur für Straßen und Verkehr.

Noch, so Kiekens, seien die angepassten Richtungsschilder eher selten zu finden: „Es ist recht teuer, diese zu ersetzen, besonders, wenn die an Signalbrücken hängen. Überdies wollen wir nicht für zusätzliche Staus sorgen.“ Solche Beschilderungen würden in erster Linie im Zuge von Straßenbauarbeiten ersetzt oder erneuert.

In der Wallonie geht man ähnlich vor. In der Umgebung von Lüttich, Liège in Französisch, wurde fast überall die französische Übersetzung Aix-la-Chapelle durch den originalen deutschen Städtenamen Aachen ersetzt.

Doch im Laufe des Dienstags wurde bekannt, dass Landesverkehrsministerin Lydia Peeters von den flämischen Liberalen Open VLD an die in Flandern geltende Sprachengesetzgebung erinnert. Diese schreibt vor, dass auch Verkehrs- und Richtungshinweise in Niederländisch sein müssen. Möglicherweise muss das Liége-Schild an der Anschlussstelle Antwerpen-West wieder in Luik geändert werden...