Verfahren gegen 3M: Sammelklage von Bürgern und Schadensersatzforderung der Gemeinde Beveren

Die 4köpfige Familie, die letzte Woche erfolgreich gegen 3M geklagt hat, wohnt etwa 1 Kilometer von der Fabrik entfernt. PFAS wurde sowohl im Blut der beiden Kinder und der Eltern sowie in deren Garten festgestellt und dies in abnormaler Menge. Genau damit begründete der Antwerpener Friedensrichter sein Urteil. PFAS sind chemische Stoffe, die lange in einem menschlichen Körper bleiben können und somit gesundheitsschädlich sind und die die Natur nicht abbauen kann.

Die Familie hatte aufgrund von übermäßiger Nachbarschaftsbelästigung geklagt. Vorläufig muss 3M jedem der 4 Familienmitglieder 2.000 € Schadensersatz zahlen, doch dieser Betrag kann sich noch erhöhen, z.B. in einer weiteren Instanz. 3M kann gegen den Urteilsspruch noch in Berufung gehen.

Diese Familie gehört zum Bürgerkollektiv „Darkwater 3M“ und jetzt wollen die Anwälte dieser Bewegung eine Sammelklage gegen das Chemieunternehmen auf Basis dieses ersten Urteils einreichen und rufen alle Betroffenen dazu auf, sich dieser Initiative anzuschließen. Teilnehmen können alle Haushalte, die in einem Umkreis von 15 km um das 3M-Werk wohnen. Das bedeutet quasi auch, dass alle Einwohner von Antwerpen mitklagen können. Anmelden kann man sich über die Webseite der Bewegung. Am 8. Juni erfolgt eine Infosession. Der Einstieg in die Klage beläuft sich auf 150 €.