Vor 100 Jahren startete der erste Flug der Sabena

Der Konkurs

Am 2. Oktober 2001 meldete die Sabena Zahlungsunfähigkeit an. Die Flugzeuge mussten am Boden bleiben und einen Tag später musste auch Gläubigerschutz beantragt werden. Die drei Wochen, die der Sabena nun übrig blieben, um neue Partner oder Finanzquellen zu finden, reichten bei weitem nicht aus.

Zudem war die Politik in Belgien nicht länger Willens, in dieses Fass ohne Boden Geld zu stecken. Am 6. November 2001 wurde die Liquidität der Sabena eröffnet und einen Tag später musste Konkurs angemeldet werden. Für die rund 13.000 Mitarbeiter der Fluggesellschaft am Boden und in der Luft bedeutete dies das Aus für ihren Job. Nur wenige von ihnen fanden einen neuen Arbeitsplatz bei der Nachfolge-Gesellschaft SN Brussels Airlines. Swissair, dem ehemaligen Partner der Sabena, erging es nicht besser. Unter dem neuen Namen Swiss ging auch dieses Unternehmen, das die Sabena regelrecht ausgeplündert hatte, Pleite.

Danach hatten die Kuratoren lange das Sagen. Christian Van Buggenhout, der Kurator der Sabena, fand immer mehr Beweise für die Schuld der Schweizer an dem Drama, auch wenn sich die Politik in Belgien nicht von allem freisprechen konnte. Van Buggenhout forderte von Swiss 2,4 Milliarden € Schadenersatz und der belgische Staat als ehemaliger Anteilseigner noch einmal eine Milliarde.

